A concessionária Rodovias do Tietê, que administra a Rodovia Marechal Rondon e a Rodovia do Açúcar já distribui folheto aos motoristas avisando os valores de pedágio a serem cobrados, embora não tenha recebido autorização da Artesp para iniciar a cobrança. Os valores variam de R$ 4,20 a R$ 3,30 para automóveis de passeio. Para começar a valer, a direção da agência estadual precisa aprovar os índices e um relatório deve ser publicado no Diário Oficial. De qualquer modo, isso deve acontecer nos próximos dias. Motorista, prepare o bolso.

