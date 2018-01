Separatismo

Há um site que prega a independência de São Paulo do resto do Brasil. Chama-se Soberania Paulista. Os elaboradores do blog colocaram várias gravuras do movimento de 32, falam em soberania paulista e fazem propaganda de algumas ações de governos ligados ao PSDB. O autor, que se identifica como Julio Cesar Bueno, fala em “pujante São Paulo” no site “do orgulho “paulista”. “Sempre São Paulo foi preterida em favor de outras regiões e mesmo assim,por méritos únicos e exclusivos dos Paulistas conseguimos nos desenvolver e superamos sempre a tirania brasileira economico e socialmente. A intenção deste site é mostrar a todos os Paulistas e servir como base a todos os demais povos agregados da América portuguesa que este suposto país chamado Brasil não passa de mera vontade de uma meia-dúzia de pessoas que lucram com a exploração de todos os povos que estão subjugados pelos verdadeiros brasileiros,aqueles que roubam todos esses povos,mantendo-o supostamente unido para simplesmente arrecadar mais para seus bolsos”, diz um dos textos.

Democracia é assim mesmo. Mas considero tais ideias um pouco, digamos, atrasadas e preconceituosas.

