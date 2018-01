O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realiza nesse momento o bloqueio da Rodovia Anhanguera entre Campinas e Sumaré. A ação faz parte da mobilização nacional contra a crise. Eles reivindicam dos governos maior agilidade nas construções e burocracias nos planos de habitação da CDHU, participação no novo plano de habitação do governo federal via Caixa Econômica Federal e o fim dos despejos e apoio a construção de moradia popular pelas prefeituras. O movimento promete manter o bloqueio por tempo indeterminado. Eles estão estruturados e têm assessoria de imprensa que envia informações à imprensa quase que em tempo real.

