Veja no link abaixo as explicações do deputado federal José Eduardo Martins Cardozo (PT/SP) para não concorrer à reeleição em outubro. Acho que há várias interpretações para os argumentos apresentados. Até mesmo uma candidatura a vice ao governo de São Paulo numa chapa composta com o PSB: http://www.joseeduardocardozo.com.br/capa_integra.asp?cd=204

