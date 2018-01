Trabalhadores que fazem o serviço de drenagem no Jardim Pantanal, na zona leste da capital, não estão utilizando equipamentos de proteção. Na região, um menino já morreu com suspeita de leptospirose e há outros 10 casos em análise. Essa doença, que pode ser mortal, é transmitida através do contato com a água infectada com urina de rato.

