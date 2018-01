Os médicos do Departamento de Perícia Médica do Estado estão em greve há 48 horas. Assim, o atendimento à população que necessita de perícia está lento e ruim. Há pouco, as negociações entre o governo estadual e o Sindicato dos Médicos de São paulo foram rompidas. Os profissionais da saúde querem melhorias no salário (cerca de R$ 1.500) e alegam estar sofrendo agressões verbais e físicas por parte das chefias.

