Para o público adulto,a situação das bibliotecas municipais é bem pior do que no setor infanto-juvenil. Butantã, Capela do Socorro, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Jaçanã/ Tremembé, M Boi Mirim, Parelheiros, Perus, São Mateus não cumprem a meta sugerida pela Unesco. Somente a subprefeitura da Sé está dentro do parâmetro sugerido.



