Ao circular pela Avenida Paulista, no coração de São Paulo, o motorista que precisa acessar alguma rua que cruza a via e desconhece a região vai precisar de um GPS ou muita sorte para não errar. É que os totens que indicavam as travessas foram repintados e os nomes da ruas perpendiculares apagados.

