A senadora Marina SIlva sai do PT dizendo que vai para PV porque não concorda com apoio que o Partido dos Trabalhadores, onde ela militou por 30 anos, está dando a José Sarney. E você sabe quem lidera o PV na Câmara em Brasília? O Zéquinha, Zéquinha Sarney, filho do homem. O Sarney, filho, é o coronelzão dos verdes.

