Há ainda mais de 10 mil pessoas com as torneiras secas desde domingo devido o rompimento de uma adutora da Sabesp na zona sul de São Paulo. Hoje são completados cinco dias sem água. A empresa confirma que moradores do Jardim São José, na cidade de Taboão da Serra, além de áreas de alguns bairros como Morumbi, Jardim Ângela na capital e na cidade de Embu ainda não tiveram o abastecimento normalizado. E os direitos do consumidor…

