Meu pai foi bem atendido no posto de saúde em Santo André. Ele precisa fazer um ecocardiograma. Pegou as guias do SUS e foi marcar o tal exame. Conseguiu. O agendamento é ágil. Mas só havia data para daqui a 12 meses. Nosso falido sistema de saúde continua matando as pessoas. Como uma pessoa com mais de 70 anos pode esperar tanto tempo para realizar um exame vital como esse? Que vergonha. Pagamos por isso e não temos o mínimo respeito.

