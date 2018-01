São Bernardo contra violência

Os bairros Alvarenga, Cooperativa e Montanhão, na periferia de Sâo Bernardo do Campo vão ser assistidos pelo programa Território da Paz, do Ministério da Justiça. As três localidades são formadas por inúmeras favelas e o índice de criminalidade é alto. O projeto reúne um conjunto de ações de combate à violência do Programa Nacional de Segurança Pública (Pronasci), com atividades culturais e esportivas envolvendo adolescentes e mulheres, além de mobilizações policiais. São Bernardo é a primeira cidade do Estado de São Paulo a aderir ao programa. O prefeito da cidade, Luiz Marinho, recebe nesse momento o ministro da Justiça Tarso Genro para finalizar a parceria. Outros oito estados possuem o programa: Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Rio de Janeiro, Acre e Distrito Federal.

