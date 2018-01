Sai Mattoso

Jorge Mattoso deixou a Prefeitura de São Bernardo do Campo nessa semana, por razões pessoais, segundo a assessoria de imprensa da administração municipal. Ele ficou quatro meses no comando da Sceretaria de Economia e Planejamento. Em seu lugar assume o economista e professor de economia e planejamento econômico da PUC-SP, Jorge Alano Silveira Garagorry. No fundo, há informações de que Mattoso pode se enroscar judicialmente em alguns processos. Mattoso é do grupo da ex-prefeita marta Suplicy e já foi presidente da Caixa Econômica Federal.

