O Sabina, uma escola-parque em Santo André, grande laboratório interativo que apresenta atrações educacionais, científicas e de entretenimento pode estar com seus dias contados. Circulam boatos que a atual gestão na prefeitura decidiu fechar o parque, aberto na gestão do PT. Seja lá o que for essa informação – balão de ensaio político tanto do atual prefeito como de sua oposição -, tomara que não vingue. No local há simuladores de vulcão, tempestade, terremoto, tudo com recursos audio-visuais e de robótica. Há passeios simulados por toda região do ABC e sobre a Serra do Mar e represa Bilings. Imperdível. Tomara que seja apenas boato a intenção de fechar o local.

