A Sabesp, além de atuar no setor de abastecimento de água e esgoto, agora vai operar aterro sanitário. Está em fase final de acerto de contrato da empresa ligada ao governo estadual com a prefeitura de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, para construção, operação e manutenção de aterro na cidade. O contrato será de 30 anos e o local poderá receber dejetos da própria São João da Boa Vista e de Águas da Prata, além de outros municípios vizinhos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.