O site oficial do Ronaldo, “O Fenômeno”, precisa se atualizar. Basta clicar no link “My Team” e aparece….. o Milan. Tá certo que foram postadas notícias da assinatura do contrato com o Corinthians, mas oficialmente o time dele ainda é aquele clube italiano. Ah, outra coisa, o site tem fundo verde palmeiras. O que o bando de loucos vai achar disso? Uma foto do Fazendinha, como a do Estádio San Ciro, não ia ficar bem no site.

