Roubo de carros

A Polícia de São Paulo localizou cerca de 42% dos veículos roubados ou furtados no Estado segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Nos primeiros seis meses de 2009, foram roubados ou furtados 93.200 veículos em São Paulo, mas apenas 38.948 acabaram localizados pela Polícia. Tal fato mostra que 54.352 veículos foram desmontados pelos desmanches clandestinos ou estão circulando pelas ruas em mãos alheias, servindo de instrumentos para outros crimes. As informações são do deputado estadual Vanderlei Siraque (PT).

