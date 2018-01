Chuvas da semana passada transformaram obras do Trecho Sul do Rodoanel em verdadeiro lamaçal na região do ABC. Os trabalhos ficaram suspensos. O sol dos últimos dias fez os serviços voltarem à normalidade.

