Rodízio policial

Policiais civis de São Paulo voltam a se revoltar. A Seccional Leste da capital propôs o rodízio de equipes de investigadores e delegados em quatro distritos nos finais de semana – 22º, 50º, 59º e 63º -, todos na zona leste. As equipes teriam que se dividir no trabalho burocrático e plantões e assumir duas delegacias ao mesmo tempo. Parece uma coisa simples, mas a coisa preocupa. Por exemplo, no 22º DP não há carceragem. Já no 63º DP, que formaria dupla no esquema de trabalho, tem mais de 150 presos. Talvez como salvaguarda aos policiais, começou a ser colocado vidro blindado nas portarias desses quatro distritos. Ainda vai dar muito o que falar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.