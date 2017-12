Rodeio clandestino

O 1º Cowboy Fest de Paraisópolis, na zona sul da capital, é clandestino. A festa teve início nesse final de semana na favela de Paraisópolis, ao lado do Morumbi, e deve ir até 1º de novembro, no campo do Palmeirinha. O rodeio deverá ser proibido, segundo o vereador Roberto Tripoli. A Secretaria Municipal de Governo e o Centro de Controle de Zoonozes não liberaram licença para o funcionamento do rodeio. Em São Paulo há uma lei que proíbe rodeios e touradas. O evento de Paraisópolis conta com 15 cavalos, 15 bois e prêmios de R$ 2.000 aos peões finalistas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.