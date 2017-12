Para celebrar a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o desenhista Mauricio de Sousa acaba de divulgar o desenho abaixo com os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Ronaldinho Gaúcho e Pelezinho com a Cidade Maravilhosa ao fundo.

