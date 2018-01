Requião multado

O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça Federal que pede que o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), seja multado em R$ 250 mil por declarações depreciativas aos homossexuais dadas na Televisão Educativa do Paraná, em outubro. “A ação do governo não é só em defesa do interesse público, é da saúde da mulher também. Embora hoje câncer de mama seja uma doença masculina também, né? Deve ser consequência dessas passeatas gay”, disse Requião. Na semana passada, o governador paranaense lançou sua pré-candidatura à Presidência da República pelo PMDB.

