O site da Dersa tem um álbum de fotos com retratos diários das obras do Trecho Sul do Rodoanel. Este blog mostrou no dia 28 de setembro que não estava havendo atualização das imagens feitas para que se possa acompanhar o andamento dos serviços. A empresa respondeu que o site seria modificado para melhorar a navegação e teria mais informações. Pois bem, agora com cara nova, o álbum vem repetindo fotos. Um exemplo é a foto abaixo de obra no lote 4, que faz parte de grupo com outras cinco, repetidas nos dias 5 e 6 de outubro. A ação é recorrente.

