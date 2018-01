Reforma política já

Chega a 12 o número d epartidos políticos no Brasil envolvidos em mensalões. Constam de inquéritos aberto para investigar os pagamentos d epropinas. Os 12 representam 44% de todos os partidos com registro no TSE. São: PSDB, PT, DEM, PMDB, PPS, PTB, PR, PSB, PTC, PRP, PSC e PP. O levantamento foi feito pela ONG Contas Abertas, com base em inquéritos abertos desde 2005. A organização, que edita um site especializado em fiscalização do dinheiro público, tem como fundador Augusto Carvalho, que segundo a revista Época também estaria envolvido no escândalo do mensalão do DEM no Distrito Federal. O que torna urgente demais uma reforma política que reja o financiamento de campanhas políticas e outras coisas.

