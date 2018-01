Reclamações na capital

A Ouvidoria-geral da Prefeitura de São Paulo acaba de divulgar o ranking de reclamações registradas no terceiro trimestre de 2009. Os paulistanos reclamam mais sobre a qualidade no atendimento nos serviços públicos, líder da lista. Em seguida estão os problemas na iluminação pública – vias mal iluminadas e lâmpadas queimadas. Na terceira posição está o calcanhar de aquiles do prefeito Gilberto Kassab: problemas na área de saúde. Depois seguem jardinagem, com muito mato nas vias, buracos nas ruas e avenidas – e olha que nem começou o período de chuva intensa e problremas no transporte público com ônibus lotados e atrasados.

