Quatro rodas

As montadoras estão adorando. Nossa saúde não. A frota brasileira de automóveis chega a 28 milhões, segundo levantamento do Sindipeças. Desde 2000, a quantidade de veículos de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões aumentou 38%, enquanto a população brasileira cresceu 13%. A maioria dos veículos em circulação tem mais de cinco anos de uso. Os carros com mais de 20 anos são 1,3 milhão. Depois ainda perguntam o que acontece para tanto congestionamento em São Paulo e outras grandes cidades.

