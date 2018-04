Quatro cidades paulistas ganham verba do PAC da Mobilidade

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade, anunciado ontem pelo governo federal, prevê verbas para quatro cidades de São Paulo: a capital, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Campinas. Ao todo são 23 municípios quer serão beneficiados. Os paulistas terão ajuda financeira para transporte público como a construção de metrô leve, de metrô, corredores de ônibus. Em São Bernardo será utilizado para fazer o metrô leve entre a Estação Tamanduateí da Linha 2-Verde do Metrô, na capital, até a cidade. Em São Paulo deverá servir para fazer ligação metroferroviária com o Aeroporto de Guarulhos, metrô e corredores de ônibus.

Ao todo estão reservados R$ 18 bilhões para as 23 cidades. Sendo que R$ 6 bilhões são dos cofres do governo federal e R$ 12 bilhões de financiamentos.