O PV seria louco o suficiente para lançar chapa pura para a presidência da República, com Marina e Gilberto Gil? O partido é pequeno, não tem muito tempo na televisão e falta estrutura nos Estados. Seria um tiro no pé. Quem poderia ser o vice de Marina? Heloisa Helena do PSOL? Não, o problema continua do mesmo tamanho. É um problema de palanque que os verdes terão de resolver, a não ser que Marina seja vice de algum figurão.

