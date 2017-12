Presidente da Câmara de SP quer punir filiado do PR que apóia Serra

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Antonio Carlos Rodrigues (PR), entrou com representação contra o secretário municipal do Trabalho Marcos Cintra, também do Partido da República. Ele alega que Cintra não respeitou determinação partidária de apoiar a candidatura presidencial de Dilma Rousseff (PT) e dá apoio ao tucano José Serra. Rodrigues, que é suplente da senadora eleita Marta Suplicy, que houve prática de infidelidade partidária por parte de Cintra, que teria infringindo o código de ética do PR ao participar de evento da candidatura de Serra. Cintra pode ser expulso da agremiação.

