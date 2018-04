Prefeitura de São Caetano volta atrás e vai recontratar atletas dispensados em janeiro

A Prefeitura de São Caetano do Sul, na região do ABC, promete anunciar amanhã, dia 24, a recontratação de atletas de esportes de alto rendimento que foram demitidos em janeiro. Inúmeros medalhistas olímpicos e grandes destaques do esporte brasileiro perderam o contrato.

A Secretaria de Esportes não quer falar quais esportistas e as modalidades que voltarão a receber verba municipal. Mas a recontratação deve atingir mais de 300 atletas. Entre eles, segundo apurou o blog, devem estar o lutador de taekwondo Diogo Silva, campeão panamericano de 2007, e os judocas Carlos Honorato e Edinanci Silva.

Em janeiro, o secretário de Esportes Mauro Chekin alegou que o corte de 720 atletas contratados pela prefeitura era temporário. O motivo foi a diminuição de R$ 1,5 milhão no orçamento. Agora, uma reengenharia financeira proporcionou a volta dos atletas.