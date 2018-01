A polícia do Rio de Janeiro é responsável por 25% dos homicídios no Estado, segundo o estudo “Áreas de concentração de violência no município do Rio de Janeiro” que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgará na terça-feira. Bairros de classe média têm menos assassinatos também mostra o levantamento que mapeia violência no Rio de Janeiro.

