Aliados do vereador Ushitaro Kamia (DEM) na Câmara Municipal de São Paulo já propagam, sem pudor, que o parlamentar teria resolvido seu problema com a Receita Federal. Ele é acusado de ser dono de uma mansão de R$ 2 milhões na Serra da Cantareira, mas não declarou a propriedade ao Imposto de Renda. A versão da solução com o fisco pode abrandar o julgamento do democrata na Corregedoria da Casa. O Ministério Público pediu a cassação de Kamia. Na Câmara, o processo é por quebra do decoro parlamentar, que também pode culminar na perda de mandado, mas…

