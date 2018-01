Pista nova, problema velho na Marginal Tietê

Pelo menos por enquanto, a nova pista da Marginal do Tietê está resistindo aos congestionamentos e contrariando as previsões de muitos de que os ganhos nos tempos das viagens seriam perdidos ainda no primeiro mês de circulação. Por outro lado, o investimento de R$ 1,3 bilhão não foi capaz de deixar a nova pista imune a um dos principais problemas da cidade: os alagamentos. As chuvas da tarde desta sexta-feira deixaram dois pontos de alagamento na pista, no sentido da Rodovia Castelo Branco. Ambos eram transitáveis. Mas os motoristas enfrentaram problemas na altura das Pontes Júlio de Mesquita Neto e da Vila Maria.

