O governo do Estado identificou 11 áreas na região do ABC para construção de piscinões, segundo o superintentendente do Departamento Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo Ubirajara Tannuri Félix. As áreas contemplam três piscinões em São Bernardo, dois em Diadema, cinco em Santo André e um na capital, mas com influência no ABC. De acordo com Tannuri, há necessidade de retenção de 6,7 milhões de metros cúbicos de água, mas a capacidade instalada dos piscinões já existentes e outros dois em construção em São Bernardo é de 4,2 milhões de metros cúbicos. Daí a necessidade de novos piscinões, que reteriam mais 4 milhões de metros cúbicos.

