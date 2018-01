Que eu saiba ônibus não sabe nadar e nem toma banho de piscina. Mas na folha de pagamentos de fornecedores da SPTrans, que administra os contratos com as empresas de transporte coletivo em São Paulo, há pagamento de R$ 500,00 para a Olímpica Natação Ltda, escola de natação na capital. Trata-se do contrato 2009/0086-01-00, que foi saldado no dia 17 de fevereiro. O valor é pequeno, mas estranho ao meio de transporte coletivo.

