Pedagiando

O número de veículos que pagam pedágio no Brasil vem crescendo sem parar. Nos últimos 12 meses (acumulado de setembro de 2008 a agosto de 2009 sobre setembro de 2007 a agosto de 2008), o fluxo total teve expansão de 1,4%. Considerando esta mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves cresceu 2,8% e o de pesados caiu 2,6%, segundo o índice de fluxo pedagiado, produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada. Em agosto foi registrado aumento de 0,4% perante a julho. Já a comparação agosto 2009 com mesmo mês do ano passado o aumento foi de 1,6%.

