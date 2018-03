Paulistano é o que mais gasta com produtos para a casa

O morador na cidade de São Paulo gasta em média R$ 406 por ano com móveis, artigos para decoração, utensílios domésticos e cama, mesa e banho. Esse valor é quase o drobro da média nacional: R$ 236. O gasto médio no Estado de São Paulo, que responde por 30% do consumo brasileiro, é de R$ 288, segundo pesquisa do Ibope Inteligência.

Nessa categoria de consumo, São Paulo (11%) é seguida por Rio de Janeiro (5,5%), Salvador (2,5%), Belo Horizonte (2,3%) e Curitiba (2%).

Segundo o Ibope, os produtos relacionados à casa, construção, reforma e decoração têm crescido na prioridade dos consumidores.

O estudo revela ainda que esse mercado movimenta R$ 37,7 trilhões anualmente em todo o Brasil. As classes B e C são responsáveis por 74% dos gastos – a classe B é responsável pela maior fatia, com 42% do total –,enquanto a classe A responde por 19% e a D e E, por 7%.