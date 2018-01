Pablo Escobar aguarda a regularização de sua documentação para poder estrear no time do Santo André, no campeonato paulista. Muita calma, trata-se de um meia paraguaio naturalizado boliviano, de 25 anos, que já enfrentou a seleção brasileira de futebol pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

