Para inglês ganhar dinheiro

Os ingleses estão interessados nos negócios a serem gerados com a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Entre os dias 15 e 20 de novembro, o UK Trade and Investment traz ao País uma missão empresarial com 15 representantes de diferentes companhias do Reino Unido. Os executivos visitarão São Paulo, Belo Horizonte e Natal com objetivo de explorar oportunidades de parceria e viabilizar negócios ligados à realização da Copa. O programa inclui visitas a estádios e reuniões com agentes de governo envolvidos na organização da competição.

