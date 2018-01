A disputa eleitoral para a Presidência da República está caminhando palmo a palmo entre PT e PSDB. Na semana passada, o jogo ficou empatado. Primeiro o apagão que fez os petistas tremerem as pernas. Mas aos 45 do segundo tempo o PSDB levou um gol que não esperava: a queda de parte de viaduto no Rodoanel. Vamos esperar o próximo jogo. E por falar em apagão, hoje o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão disse que o caso está encerrado. Nota divulgada nesta tarde aponta que o apagão do dia 10 foi provocado por um curto-cicuito.

