O governo de São Paulo assumiu compromisso na terça-feira com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (Sinicesp) de pagamento da dívida com as empresas que fazem obras em estradas vicinais em todo Estado. Os empreiteiros reclamavam da suspensão dos pagamentos das faturas há três meses nas mais de 200 obras de recuperação e pavimentação de estradas, que somavam mais de R$ 500 milhões. Em reunião com dirigentes do Sinicesp, a administração estadual se comprometeu a quitar as dívidas com o setor até dezembro, embora na sexta-feira o secretário estadual dos Transportes, Mauro Arce, tenha falado que os débitos não chegavam aos R$ 500 milhões reclamados pelas empresas. O parcelamento anunciado da quitação é de R$ 278 milhões ainda nesta semana, mais R$ 190 milhões na próxima semana; além de R$ 60 milhões no início de dezembro, o que dá R$ 528 milhões. Até o encerramento do ano, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) prometeu quitar cerca de R$ 670 milhões em faturas já emitidas e novas faturas que ainda serão lançadas.

