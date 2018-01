Os maiores consumidores de energia em São Paulo

No Estado de São Paulo, os municípios com maior consumo de energia elétrica em 2008 foram São Paulo, Alumínio, Cubatão, Santo André e Guarulhos, segundo o Balanço Energético do Estado de São Paulo e o Anuário Estatístico de Energéticos por Município no Estado de São Paulo divulgado há pouco pela administração estadual.

Já os maiores consumidores de gás natural foram São Paulo, Cubatão, Santo André, Paulínia e Mogi-Guaçu. O consumo de álcool hidratado foi liderado por São Paulo, seguido de Campinas, Ribeirão Preto, Guarulhos e São José dos Campos. Já os derivados de petróleo foram mais consumidos por São Paulo, Guarulhos, Cubatão, Campinas e Paulínia.

De acordo com a secretária estadual de Energia e Saneamento, Dilma Pena, em 2008, tanto a oferta interna de energia quanto o consumo final energético apresentaram um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Houve expressiva participação de fontes renováveis na oferta (58,1%) e no consumo (57%), com destaques para a cana de açúcar (38% e 37%, respectivamente) e hidráulica e eletricidade (16,4% e 17%).