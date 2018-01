A Secretaria Estadual de Saneamento e Energia de São Paulo tem em seu orçamento nesse ano R$ 1,2 milhão resrevados excluisvamente para a limpeza dos taludes do Rio Tamanduateí. Mas a verba deve ter ido para outro local. Basta andar pelos 35 quilômetros de extensão do poluído e morto rio para perceber que seu leito está sujo, cheio de mato e lixo. As paredes dos taludes também estão cheias de lixo. Para onde foi o dinheiro?

