Hoje pela manhã antes da abertura dos dois trechos novos da Marginal do Tietê, o diretor de engenharia da Dersa, Paulo Soares Vieira, respondeu assim a uma pergutna da repórter da rádio CBN que constatou um desnível no asfalto a ser inagurado, inclusive com acúmulo de água na depressão. “Só uma mulher para perceber um detalhe (desse)”, disse. Precisa fazer algum comentário sobre isso?

