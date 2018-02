Odebrecht compra empresa de trens metropolitanos no Rio

Alguém ainda duvida que o setor ferroviário é a bola da vez no Brasil? A Odebrecht Transport, empresa de infraestrutura e logística do Grupo Odebrecht, comprou 61% das ações da Supervia, do Rio de Janeiro, empresa de trens urbanos. A Supervia foi privatizada em 1998 e é controlada pela holding Rio Trens Participações. Os acionistas da Supervia são The Transportation Infraestruture Equity Fund, Rio Trens Fund, Rio Rail Partners e Electra International Brazil. Progressivamente, a Odebrecht pretende assumir o controle total da concessionária.

No ano passado, a Supervia transportou 126 milhões de passageiros. A projeção para 2010 é chegar a 134 milhões de passageiros. A empresa tem uma rede aérea (fiação) de 992 quilômetros e uma frota de 160 trens que faz 716 viagens por dia.