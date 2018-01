O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que a tese do terceiro mandato para Lula é casuísmo. Uma pergunta: quando FHC lançou a ideia da reeleição para quem já estava no cargo, e se recandidatou, era casuismo? A Constituição foi emendada, FHC se reelegeu. Não houve nenhum cavalo de batalha sobre o fato. Agora, a tese de casuísmo de Mendes é puro casuísmo. Os argumentos para derrubar a tese do terceiro mandato são fracas, não se sustentam.

