O leão quer furunfar

O mais novo morador do Zoológico Municipal de Guarulhos, um leão de 8 anos, passará amanhã por uma cirurgia de vasectomia no Hospital Veterinário da Universidade Guarulhos (UnG). Apelidado de Nero, o felino chegou a Guarulhos há um mês, depois que foi apreendido em um circo em Santa Catarina. No local, o leão sofria maus tratos. A vasectomia será feita porque o Ibama proíbe a reprodução de grandes felinos em cativeiro. Depois, Nero dividirá a jaula com uma fêmea. “Além de atender à recomendação do IBAMA, a cirurgia vai trazer bem-estar ao animal, pois ele dividirá a jaula com uma fêmea. Dessa forma, não precisaremos separar os animais”, afirma a veterinária do zoo, Cláudia Igayara.

