O cachê de Maísa

Maísa, aquela garotinha que é apresentadora no SBT, foi contratada pela prefeitura de São José dos Campos para comparecer à homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado na cidade na última quarta-feira. A menina, de 7 anos, recebeu R$ 8 mil como cachê para ficar cerca de três horas no evento, falar com servidores, dar autógrafos e tirar fotografias com fãs. O uso do dinheiro público para a contratação da artista mirim gerou grande polêmica e críticas ao prefeito Eduardo Cury (PSDB). A oposição quer levar o caso para o Ministério Público.

