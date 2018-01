Ao ser perguntado por repórteres sobre o desmatamento de áreas em Ribeirão Pires durante a construção do Trecho Sul do Rodoanel, o governador José Serra saiu a Lula: “Olha, o rodoanel está custando mais ou menos uns R$ 4 bi e 200. R$ 500 milhões desse totoal estão indo para o meio ambiente. Nunca, numa obra desse tamanho no Brasil se gastou tanto nas compensações e na defesa ambiental. Eu estou com a consciência tranquila, porque eu sou ambientalista convicto”.

