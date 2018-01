Novo templo de Edir Macedo e doações

A pedra fundamental da nova sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus no Brás, região central de São Paulo, foi lançada no último domingo por Edir Macedo. Será uma réplica do Templo de Salomão, em Jerusalem, com 55 metros de altura. Quase 10 mil pessoas estiveram no local. Cânticos, orações e demonstrações de fé marcaram o evento, assim como pedidos de contribuições em dinheiro. Os números de duas contas correntes no Banco do Brasil e no Bradesco foram divulgados para que os fiéis depositem um dinheiro. As doações também são pedidas nos programas da IRUD, no blog de Macedo e na página da igreja na internet. As colaborações já estariam próximas dos sete dígitos. O novo templo terá 12 andares, 2 subsolos e capacidade para 10 mil pessoas sentadas. Ocupará uma área de 23.194 metros quadrados no quadrilátero formado pela Celso Garcia, João Boemer, Behring e Júlio César da Silva e está orçada em R$ 200 milhões. A previsão é entregar as obras até 2014.

